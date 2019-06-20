موسكو: لا اتفاق محدد حتى الآن بشأن زيارة الرئيس الفنزويلي لروسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات محددة بشأن زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى روسيا.

وأضاف ريابكوف - في تصريحات اليوم الخميس - أن الاتصالات مع الجانب الفنزويلي تتواصل باستمرار بهذا الشأن.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "أن كل الخيارات مطروحة، ولكن حتى الآن لا توجد اتفاقات محددة".

وتشير وسائل إعلام روسية إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لديه رغبة بزيارة روسيا، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الاتفاق على موعد الزيارة مع الجانب الروسي.. مؤكدة أنه لن يتحدد موعد هذه الزيارة قبل لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية نهاية يونيو الجاري.

يُذكر أن موسكو أعلنت تأييدها لمادورو في مواجهة زعيم المعارضة خوان جويدو، الذي أعلن نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا ونال دعم الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.