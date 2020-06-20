قال خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت في التوقيت المناسب والمحسوب بدقة، مؤكدًا أن رسائل السيسي العسكرية تتجاوب مع حجم المخاطر الكبير الذي أصبح يهدد معادلة الأمن القومي المصري والليبي معًا، وكذا العربي.

وأضاف «عكاشة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن خط سيرت الجيفرو من الخطوط الحمراء الحقيقية والراسخة في عقيدة الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر لن تنتظر حتى يصل التهديد ويطرق أبوابها مباشرة.

وأوضح أن مصر لديها عمق استراتيجي يمنحها الحق في الدفاع عن أمنها القومي داخل هذا العمق، لافتًا إلى أن خط سيرت الجيفرو هو ما يشرف عليه المحور الاستراتيجي الغربي المصري.

وأكد أن مصر لا تساند طرفا على حساب آخر، بل على العكس تريد أن تكون ليبيا قوية على كامل حدودها السيادية المعترف بها، موضحًا أن هذا ما ناشدته مبادرة «إعلان القاهرة» التي أطلقها الرئيس السيسي منذ عدة أيام.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، القوات المصطفة بالمنطقة الغربية العسكرية؛ لمتابعة مدى جاهزيتها واستعدادها.

وكان الرئيس قد صرح خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، بأن القوات جاهزة لتنفيذ أي مهام داخل حدود مصر أو خارجها، مؤكدًا أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.