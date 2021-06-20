الكاف يسمح بدخول جماهير الأهلي في لقاء الترجي

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سمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للنادي الأهلي بدخول الجماهير لمباراته المقبلة أمام الترجي التونسي، في منافسات دوري الأبطال.

وعلمت بوابة الشروق من مصادر مطلعة أن الاتحاد الإفريقي وافق على دخول الجماهير في مباراة الأهلي والترجي القادمة بأعداد تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف متفرج.

يُذكر أن الكاف كان قد سمح بدخول الجماهير لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس، بعد موافقة السلطات في البلاد على دخول 5 آلاف متفرج.

وكان الأهلي فاز على الترجي بهدف نظيف سجله محمد شريف، في مباراة جرت أمس السبت على ملعب حمادي العقربي في تونس.

ويواجه الأهلي يوم السبت المقبل فريق الترجي على ملعب الأهلي WE السلام بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.