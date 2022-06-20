أعلنت شركة فاليو، بيع حصة بنسبة 4.99% من أسهمها لفواز عبد العزيز الحكير، وسلمان عبد العزيز الحكير، وعبد المجيد عبد العزيز الحكير، مقابل 12.4 مليون دولار، وهو ما يُعني رفع تقييم الشركة إلى 247.4 مليون دولار.

يذكر أن "مال وأعمال-الشروق" انفردت بأنباء المفاوضات بين الحكير وڤاليو في 18 ديسمبر الماضي.

وذكرت ڤاليو في بيان اليوم الاثنين، أن الصفقة لا تزال خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية والتأكد من استيفاء الشروط المتفق عليها.

من جهته، أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته بتعزيز أطر التعاون مع عائلة الحكير من خلال الصفقة التي تضع تقيم شركة «ڤاليو»، عند 247.4 مليون دولار أمريكي، مشددا على أنها تعد بمثابة شهادة على نجاح الشركة وقوة نموذج أعمالها، بالإضافة إلى المقومات الواعدة التي تنفرد بها وقدرتها على النمو سواءً على الساحة المحلية أو الإقليمية.

كما أكد اعتزازه على قدرة المجموعة المالية هيرميس على صناعة علامة التجارية قوية مثل «ڤاليو»، فمنذ تأسيسها أواخر عام 2017 نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، فضلًا عن جذب أنظار كبرى شركات مجال البيع بالتجزئة مثل شركة أمازون، واحدة من أشهر العلامات التجارية عالميًا، وكذلك شركة الحكير، واحدة من أبرز شركات البيع بالتجزئة في المنطقة، نحو الشراكة والتعاون مع ڤاليو.

كانت فاليو، أعلنت التوسع في السعودية بموجب الاتفاق مع شركتا فاس لابس المملوكة لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، المتخصصة في تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، والمراكز العربية، المالك والمطور والمشغل الرائد لمراكز التسوق العصرية في المملكة، وهو الخبر الذي انفردت «مال وأعمال ــ الشروق» بنشره فى مارس الماضي.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستصبح شركة فاس للتمويل مملوكة بنسبة 65% من قبل فاس لابس و35% من قبل ڤاليو، وستقدم منتجاتها وخدماتها فى السعودية تحت اسم العلامة التجارية ڤاليو.