 ضبط 3000 لتر مواد بترولية قبل بيعهما بالسوق السوداء بالبحيرة - بوابة الشروق
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ضبط 3000 لتر مواد بترولية قبل بيعهما بالسوق السوداء بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية
خميس البرعى
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 2:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 2:35 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، برفقة
مصطفي فريج مأموري الضبط القضائي بناحيه أبو المطامير.

وأسفرت الحملة من ضبط ضبط عهدة باطنيه لتموين السيارات غير مرخصة والتحفظ علي عدد 3000 لتر سولار وبنزين لقيام صاحبها بتجميعها لاعاده بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .
تم تحرير المحضر اللازم وعرضة علي النيابه العامة.

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