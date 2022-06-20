السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر إلى تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند

قررت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، السماح للسعوديين بالسفر إلى تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا؛ فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند".

وكانت السعودية قد أعلنت في 13 يونيو 2022 رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وشمل رفع الإجراءات عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلى من خلال الاستمرار باشتراط استخدام الكمامة للدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

وتقرر عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين.