وصول أكثر من 159 ألف حاج إلى المدينة المنورة

ذكرت إحصائية حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، والتي تصدرها وزارة الحج والعمرة السعودية، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس بلغ 159 ألفا و619 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - أن 146 ألفا و765 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 12 ألفا و335 حاجا قدموا برا عبر المنافذ البرية.

وأضافت أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددا بواقع 26 ألفا و705 حجاج في المدينة المنورة، يليهم الحجاج من الجنسية الهندية بواقع 19 ألفا و663 حاجا، ثم حجاج من بنجلاديش بـ 8 آلاف و672، ثم حجاج باكستان بـ 7 آلاف و747، ثم حجاج إيران بواقع 6 آلاف و567.

وأشارت إلى أن 63 ألفا و77 حاجا غادروا المدينة المنورة - خلال الأيام الماضية - في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 96 ألفا و526 حاجا من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 347 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 613 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 384 حاجا.