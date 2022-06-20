حديث ودي بين الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان في مطار القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين.



وبمجرد نزول «بن سلمان» من الطائرة، توجه إليه الرئيس السيسي وسلّم عليه، ثم دار حديث ودي قصير بين الجانبين، قبل الدخول إلى القاعة المخصصة للاستقبال.



وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي الزيارة، في إطار الشراكة الإستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام، برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.