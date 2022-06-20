تعليم المنوفية: اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة مر بهدوء دون شكاوى

تابعت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، انتظام سير العملية الامتحانية بلجان امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل غرفة العمليات المحلية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور جميع أعضاء الغرفة وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بدواوين الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية لرصد أية تجاوزات وإزالة أية معوقات تؤثر بالسلب على حسن سير الامتحانات لمنع تكرارها والاطمئنان على نسب الحضور والغياب بين الطلاب والمعلمين المشاركين في تنظيم العملية الامتحانية باللجان، وانتهت بهدوء أعمال امتحانات اليوم الأول من اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع دون مشاكل باللجان أو المحيط الخارجي لها.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى الانتهاء من تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 34 ألفًا و521 طالبًا وطالبة، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدة مراجعة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية باللجان.

وبدوره، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام سير الامتحانات وذلك من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقي أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس والعمل على سرعة حلها فورا.

وأكد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات حفاظاً علي مصلحة الطلاب.