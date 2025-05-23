الداخلية تضبط 665 متهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 379 قضية مخدرات بإجمالي 434 متهمًا، وضبط 231 قطعة سلاح ناري بحوزة 192 متهما، وتنفيذ 84869 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، وضبط 27 متهمًا هاربًا، وضبط 22 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة.

وتمكن الأمن أيضًا من ضبط 260 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 26097 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.