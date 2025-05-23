الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، في بيان، نشرته عبر منصة "إكس": "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد "بن جوريون" في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأضافت: "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وتابعت: "الصمت على ما يحدث في غزة من مجازر يومية سيلحق الخزي والعار بالآمة وسيجعلها مستباحة لأعدائها"، مؤكدة: "عملياتنا مستمرة وسوف تتصاعد بعون الله حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثيين في اليمن، نصر الدين عامر، إن الضغط العسكري اليمني على إسرائيل سيستمر بل وسيزداد طالما استمرت معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح عامر، في بيان، أن "مطار اللد" و"ميناء حيفا" باتا ضمن بنك الأهداف اليمني، محذرًا شركات الطيران من التواجد في المطار والسفن من التواجد في الميناء، مشيرًا إلى أن هذه المواقع قد تُستهدف في أي وقت، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أن التصعيد يأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلة الرد على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة".