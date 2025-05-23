قالت الفنانة دينا فؤاد إن التمثيل ليس مجرد مهنة بالنسبة لها، بل هو شغفها الحقيقي، مؤكدة أنها لا ترى نفسها قادرة على النجاح في مجال آخر، وأن الابتعاد عن العمل الفني يُشعرها بالموت البطيء، رغم استمرارها في ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي.

وأضافت، خلال حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أنها تمر بفترات مؤلمة حين لا تعمل، وتشعر بأن الأيام تمضي دون تحقيق أي إنجاز.

وتابعت: "أنا بنام وبصحى وبخرج وباكل وبقابل أصحابي وأهلي، بس بحس إني مش بعمل حاجة... بحس إن عمري بيجري وأنا مش بنجز".

وعن تأثير هذا الشغف على حياتها الخاصة، أوضحت دينا فؤاد أن حبها العميق للفن يدفعها للتضحية بأي شيء من أجله، قائلة: "مافيش حاجة اسمها اختيار... شغلي دايمًا رقم واحد، وأي حاجة قدامه مش هختارها، حتى لو كانت علاقة حب".

واختتمت حديثها بتأكيد أن من يحبها عليه أن يتقبل شغفها ويدعم طموحها، مضيفة: "اللي يحبني لازم يحب نجاحي ويشجعني... لو مش قادر، يبقى ما ينفعنيش. أنا باكيدج كامل، دينا بفنها وطموحها".