تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً فنيًا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، وذلك تحت الإشراف الفني للدكتورة هدى حسني، في الثامنة من مساء السبت 24 مايو، على مسرح أوبرا دمنهور، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العربية، يقدمها فصل كورال ذوي القدرات الخاصة، تحت تدريب وقيادة ميرفت همام، ومنها: "احكي يا شهرزاد"، "حديث الصباح والمساء"، "زي الهوى"، "دوارين"، "على اللي جرى"، "إن راح منك يا عين"، "أعاوز أروح"، "اتفضل قهوة"، "عندي بغبغان"، "في هويد الليل"، "لكل عاشق وطن"، "أمسك في حلمك"، "ألو ألو"، و"لسه هتحلي".

ويؤدي هذه الأعمال كل من: مريم طارق، هند أنور، عمرو أحمد، جاسمين طارق، جنة يوسف، محمد عبد الغني، آية سعيد، معز علي، سالي، آمنة محمد، شوكت إبراهيم، أحمد الفوال، ورقية أحمد.

كما يشارك فصل الغناء العربي بأوبرتي الإسكندرية ودمنهور، بقيادة وتدريب الدكتور محمد حسني، ومصاحبة على البيانو، في تقديم نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية، منها: "من غير ليه"، "أنا هنا يا بن الحلال"، "بقابل ناس"، "إن كنت ناسي أفكرك"، "لولا الملامة"، "يا حلاوة الدنيا"، "كل ده كان ليه"، "جادك الغيث"، "لسه فاكر"، "ليه يا قلبي ليه"، "حلوين من يومنا والله"، "عيناك ليالي صيفية"، بالإضافة إلى منوعات على مقام الكرد لسيد درويش.

ويشارك في الأداء: أسماء خميس، محمد طه، سارة العبادي، نور محمد، أحمد مرسي، عبير الشهاوي، مروة إبراهيم، نانسي وديع، أمير فيصل، وروان محمد.

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني، ورعاية الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا لتعليم: البيانو، الباليه، الغناء العربي، الفيولينة، العود، الجيتار، كورال الأطفال، الرسم، الإيقاع، وغيرها، إلى جانب فصول خاصة بذوي القدرات الخاصة. ويعتاد المركز تنظيم حفلات ختامية للدارسين في نهاية كل دورة دراسية، تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهودهم الفنية.