مصطاف ألماني يلقى حتفه أثناء السباحة في جزيرة مايوركا الإسبانية

لقي مصطاف ألماني حتفه أثناء السباحة في جزيرة مايوركا الإسبانية، وذلك حسبما أكد الحرس المدني في الجزيرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.



وحسب تقارير إعلامية، فإن الرجل المتوفى عمره 70 عاما وكان يقضي عطلته في الجزيرة برفقة زوجته.



وقال الحرس إن الرجل كان يسبح في البحر بالقرب من منطقة سانتا مونكا، وتوقع المحققون أن الرجل فقد وعيه بسبب إصابته بضربة شمس، وذكر أن الموج جرفه بعد ذلك بالقرب من صخور حيث ارتطم رأسه بقوة بالصخور.



وفشلت محاولات سباحين لإخراج الألماني من المياه فأبلغوا خدمة الإنقاذ.



وأضاف الحرس أن الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثة الرجل إلى متن قارب، وقد فشلت محاولات إعادة إحيائه.



كانت الجزيرة التي يعشقها السائحون تعرضت في الأيام الماضية لارتفاع كبير في درجات الحرارة كذلك أجزاء أخرى من إسبانيا، وقد وصلت درجة الحرارة العظمى اليوم إلى نحو 30 درجة ومن المتوقع عدم انخفاض درجة الحرارة قبل بعد غد الأربعاء.