49683 طالبا يؤدون امتحاني التربية الدينية والوطنية بالإسكندرية

أكدت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ 49683 طالبا، يؤدون اليوم الاثنين، امتحاني التربية الدينية والوطنية، أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

ووجهت وكيل المديرية، على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية هواتف محمولة، وسماعات وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات؛ للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مجددا، في بيان اليوم الاثنين، على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022.

ووجه المحافظ، في وقت سابق بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

كما شدد الشريف، على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج، والالتزام بكل التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان؛ وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.