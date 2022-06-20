مدينة مرورية مصغرة في «أورام الأقصر» لتعليم الأطفال المرضي قواعد وآداب المرور

استضاف مستشفى أورام الأقصر، فعاليات المدينة المرورية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وإدارة مرور الأقصر؛ حيث تضمنت الفعاليات، مشاركة الأطفال المرضى داخل المستشفى في فقرات تعليمية وترفيهية داخل المدينة المرورية المصغرة، التي جرى تصميمها في ساحة المستشفى.

وقام ضباط مرور الأقصر بتوعية الأطفال بقواعد المرور، والضوابط المختلفة بأسلوب مُبسط وتدريبهم عمليًا على تنفيذ القواعد المرورية من خلال سيارات ودراجات كهربائية صغيرة.

تأتي الفعاليات في إطار المشاركة المجتمعية، ووضع خطة لتوعية الأطفال المرضي داخل المستشفى بآداب وقانون المرور، لبث روح النظام واحترام القانون فضلاً عن الفعاليات الترفيهية لدعم الأطفال معنوياً واجتماعياً، وأن فاعليات المدينة المرورية من الفعاليات والأنشطة الرائعة التي استضافها المستشفى وتهدف لنشر الوعي المروري لدى الأطفال، واحترام قوانين المرور والتثقيف المروري والتعرف على الأنظمة المرورية والإشارات بشكل عملي مبسط.

ووجهت إدارة مستشفى سرطان الأقصر، الشكر لقيادات مديرية أمن الأقصر وإدارة مرور الأقصر ولكافة الضباط والأفراد المشاركين في الفعاليات والذين ساهموا في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى وإدخال البهجة والسعادة في قلوب أسرهم الذين أشادوا بالمبادرة.