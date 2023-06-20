أحمد دياب يكشف حقيقة توقيع عقوبات على لاعبي الزمالك بعد الاحتفال الخادش للحياء

رد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، على ما إذا كان هناك عقوبات على لاعبي الزمالك بعد الاحتفال الخادش للحياء في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري.

قال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش":" عقوبات على احتفال لاعبي الزمالك أمام الاتحاد السكندري؟ إدارة المسابقات داخل الرابطة تشاهد شريط المباراة وتقرير الحكم، وتصدر العقوبات بعد نهاية كل جولة، وهذا ما حدث".

أضاف:" لم تتلقى الرابطة أي شكاوى محددة لأي واقعة خارج الذي تم رصده".

وكانت الكاميرات قد التقطت احتفالًا خارجًا وخادشًا للحياء بين نبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو بعد تسجيل أحد الأهداف.