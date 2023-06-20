رونالدو يقود هجوم البرتغال لمواجهة آيسلندا في تصفيات يورو 2024

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة آيسلندا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويستضيف منتخب آيسلندا نظيره البرتغالي على ملعب ريكيافيك، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، في تصفيات يورو 2024.

وجاء تشكيل البرتغال لمواجهة اليوم كما يلي:

ديوجو كوستا في حراسة المرمى

الدفاع: روبن دياز، بيبي، دانيلو بيريرا

خط الوسط: ديوجو دالوت، روبن نيفيز، برونو فيرنانديز، جواو كانسيلو

الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، رفائيل لياو.