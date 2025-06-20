ميسي يحقق 3 أرقام بهدفه ضد بورتو

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سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة حرة قاد به فريقه إنتر ميامي الأمريكي لتحويل تأخره بهدف مبكر إلى فوز مثير 2-1 على بورتو البرتغالي (الخميس) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

كان هذا هو الهدف الـ50 لميسي بقميص إنتر ميامي، في مباراته رقم 61 بمختلف المسابقات.

ووصل ليو إلى 68 هدفا من ركلات حرة مباشرة مع الأندية (برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي) ومنتخب الأرجنتين.

وسجل ليو هدفا واحدا على الأقل من ركلة حرة مباشرة في 12 مسابقة مختلفة (باحتساب المباريات الودية الدولية).