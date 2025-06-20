أوكرانيا: هجمات واسعة بطائرات مسيرة روسية على أوديسا وخاركيف

تعرضت مدينتا أوديسا وخاركيف لهجمات واسعة بطائرات مسيرة روسية الليلة الماضية، فيما تواصل موسكو هجماتها الجوية اليومية ضد أوكرانيا.

وقالت قيادة سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تليجرام، صباح اليوم، إنه بشكل إجمالي أطلقت القوات الروسية وابلا من 86 طائرة بدون طيار، الليلة الماضية ، تمكنت 16 منها من الإفلات من الدفاعات الجوية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد وإصابة 14 على الأقل في مدينة أوديسا وهي مدينة ساحلية على البحر الأسود، في جنوب أوكرانيا، طبقا لما قاله مكتب المدعي العام على تطبيق تليجرام.

وألحقت الطائرات المسيرة أضرارا بالعديد من المباني السكنية، بما في ذلك مبنى مكون من 23 طابقا ، تم إخلاء 600 شخص منه بسبب الحريق.

وألحقت الطائرات المسيرة أيضا أضرارا بمحطة القطارات المركزية في أوديسا وبنية تحتية أخرى للسكك الحديدية، حسب هيئة السكك الحديدية الأوكرانية على تطبيق تليجرام.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

ويتعذر التحقق من بيانات روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الهجمات والخسائر الناجمة عنها.