أتلتيكو مدريد يحقق الفوز الأول في كأس العالم للأندية أمام سياتل

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حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز أمام سياتل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ببطولة كأس العالم للأندية.

وانتصر أتلتيكو بنتيجة 3-1 أمام سياتل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لومين، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبادر بابلو باريوس بالتسجيل لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف أكسل فيتسل الهدف الثاني للفريق الإسباني عند الدقيقة 47.

واشتعلت المباراة بعد الهدف الثاني لأتلتيكو، حيث سجل ألبرت روسناك هدف سياتل الوحيد في المباراة عند الدقيقة 50، وبعدها بخمس دقائق سجل بابلو باريوس الهدف الثالث لأتلتيكو.

وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة سجل خيسوس فيريرا الهدف الثاني لسياتل في المباراة لكن ألغي بداعي التسلل.