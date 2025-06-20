 الإمارات تجلي مواطنيها والمقيمين المتواجدين في إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تجلي مواطنيها والمقيمين المتواجدين في إيران

أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 9:19 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 9:19 م

قامت دولة الإمارات بإجلاء عدد من مواطنيها ومن المقيمين في الدولة المتواجدين في إيران، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة.

وقالت وام: "في إطار حرصها الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، نفذت دولة الإمارات عمليات الإجلاء بنجاح وبتسهيل وتنسيق مع الجانب الإيراني لتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن".

وتقوم دولة الإمارات باتصالات ومشاورات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف المعنية والشركاء الاستراتيجيين تتركز على سبل تعزيز جهود تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وفق "وام".

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران يوم الجمعة الماضي، قائلة إنها تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وردت إيران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. وتقول إن برنامجها النووي سلمي.

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