اليابان تعلن إجلاء 87 شخصا من رعاياها من إيران وإسرائيل

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إجلاء 87 مواطنا يابانيا وأفراد عائلاتهم من إيران وإسرائيل وسط تصاعد الهجمات بين طهران وتل أبيب وتأجج التوترات في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وصلوا بالحافلات إلى أذربيجان والأردن في ظل استمرار إغلاق المطارات المحلية.



وأشار إلى أنه الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لم يكن لدى أي منهم مشاكل صحية، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت الخارجية اليابانية إن من بين 87 شخصا، بينهم ستة أجانب، غادر 66 طهران ووصلوا إلى باكو في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بينما غادر 21 شخصا من تل أبيب ووصلوا إلى عمان بعد ظهر أمس الخميس.

وقال إيوايا إن الحكومة اليابانية تقوم بترتيب حافلة لإجلاء المزيد من الأشخاص من إيران غدا السبت.