استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، بمطار شرم الشيخ، تمهيدًا للقيام برحلة سياحية لدير سانت كاترين، وذلك على هامش زيارته لمصر بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز سبل التعاون المشترك .

ورحب المحافظ برئيس وزراء جمهورية صربيا والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وصربيا، ومعربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الجانب الصربي بالتعرف على المقاصد الدينية والسياحية الفريدة التي تتميز بها جنوب سيناء خاصة مدينة سانت كاترين.

ومن جانبه، قدم رئيس الوزراء الصربي، الشكر لمحافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المميز الذي يعكس روح الضيافة المصرية، واهتمام القيادة السياسية المصرية بهذه الزيارة المهمة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء ما تتمتع به جنوب سيناء من إمكانات سياحية وتنموية فريدة بكافة مدنها التسعة، والتي تقع أغلبها على ساحل البحر الأحمر، وتتميز بمواقع طبيعية خلابة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة آمنة وجاذبة للسياحة العالمية، وعلى رأسها مدن "شرم الشيخ مدينة السلام، دهب، نويبع، طابا".

وأعرب رئيس وزراء صربيا، عن إعجابه الشديد بجمال الموقع الساحر في جنوب سيناء، مشيدًا بما لمسه من اهتمام واضح بالتنمية السياحية والحفاظ على البيئة، وتطلعه لزيارة دير سانت كاترين لما يحمله من قيمة تاريخية وروحية عميقة، باعتباره أحد أبرز مواقع التراث الإنساني في العالم.

وتأتي هذه الزيارة تعزيزًا للعلاقات بين مصر وصربيا في مختلف المجالات، كما تسلط الضوء على أهمية مدينة سانت كاترين كوجهة دينية وسياحية عالمية.