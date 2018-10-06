تعيين عز الدين ميهوبي أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري



قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري "الأرندي"، اليوم السبت، تزكية عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة السابق، لمنصب الأمين العام بالنيابة للحزب، خلفا لأحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق، الذي يخضع حاليا للحبس المؤقت بسجن "الحراش" بالجزائر العاصمة لاتهامه بقضايا فساد مالي.

ويأتي تعيين ميهوبي لإدارة شؤون الحزب، الذي يعتبر ثاني أكبر أحزاب البلاد تمثيلا في البرلمان، لحين عقد مؤتمره العام وانتخاب أمين عام جديد.

من جانبه، تعهد ميهوبي عقب تعيينه بتحويل الحزب إلى "قطب سياسي حقيقي يحظى بثقة الشعب، من خلال إعداد جيل جديد من الإطارات والاستفادة من خبرات الإطارات السابقة".

ودعا ميهوبي، في كلمة له عقب تعيينه، إلى انخراط كل القوى ضمن حوار وطني يكون أرضية لبناء الجزائر التي يحلم بها الجميع، معربا عن ترحيبه بالمبادرات الواقعية التي اقترحت شخصيات لإدارة هذا الحوار، معلنا أن الحزب سيفكر في مبادرة تتقاطع مع المبادرات الأخرى.

وقال "إن الحزب ينتصر لأجندة المواطن وليس للأجندات التي اختارت الأطر غير الشرعية وغير الدستورية، وهناك من يلوح بورقة الشعب ويضع نفسه وصيا عليه، بينما يخشى الاحتكام إليه، في حين أن الشعب هو وحده من يمنح الشرعية".

وأشاد بتعامل المؤسسة العسكرية مع الحراك الشعبي في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، منوها بدور العدالة في مكافحة الفساد.