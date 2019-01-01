مظاهرات احتجاجية في موسكو على استبعاد المعارضة من الانتخابات البلدية

نظمت قوى المعارضة الروسية بالعاصمة موسكو، اليوم السبت، مظاهرات احتجاجا على استبعاد السلطات لقوائم المرشحين المستقلين في انتخابات بلدية موسكو، والمقررة في شهر سبتمبر القادم.

وذكرت سلطات العاصمة الروسية المسئولة عن إجراء الانتخابات أنها استبعدت القوائم المذكورة من الترشح بعد الكشف عن التلاعب في عدد التواقيع المؤيدة لترشحها.. فيما ترفض المعارضة هذه التهمة وتتهم سلطات العاصمة بأنها ترغب في ترشح مُريديها فقط.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات بقبول جميع المرشحين المستقلين في انتخابات برلمان موسكو.

ومن أبرز المرشحين المعارضين، الذين تم إقصاؤهم عن الانتخابات، ديمتري جودكوف وإيليا ياشين وسيرجي ميتروخين.