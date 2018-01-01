وزير العدل يلتقي مجلس القضاء الأعلى ويكرم رئيسه قبل بلوغه سن التقاعد

استقبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، وزير العدل المستشار عمر مروان، في زيارة بروتوكولية بدار القضاء العالي، تناولت الحديث عن الاستعداد للعام القضائي الجديد.

وذكر بيان لمحكمة النقض، اليوم الاثنين، أن وزير العدل قدم التهئنة للمستشار عبد الله عصر لبلوغه سن التقاعد الشهر المقبل، كما قدم له درع الوزارة تكريما لمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصري طوال فترة خدمته وتقلده لرئاسة المجلس.

ومن جهته، قدم رئيس محكمة النقض، درع مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل، تقديرا له في حضور أعضاء المجلس وقيادات محكمة النقض والاستئناف.

فيما هنأ وزير العدل أعضاء المجلس الجدد الذي حضروا اللقاء بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وتبادل الحضور الحديث عن الفترة المقبلة والاستعداد للعام القضائي الجديد.

وأشار بيان محكمة النقض إلى أن هذه الزيارة جرت بصورة غير مسبوقة تعبر عن التعاون التام بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لصالح القضاء المصري الشامخ في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.