حذر الدكتور نزار يازجي، وزير الصحة السوري، من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سوريا، بعد تجاوز عدد المصابين حاجز الـ500 شخص، مشيرا إلى أن توسع انتشار المرض قد ينذر بتفشٍ أوسع في حال عدم الالتزام والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية.

وقال يازجي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مبنى وزارة الصحة بدمشق، إن سوريا تمكنت في الأشهر الأولى من انتشار الجائحة من الحفاظ على الثبات الوبائي عبر تطبيق إجراءات احترازية في مختلف القطاعات والوصول إلى صفر إصابات محلية لكن مع رفع هذه الإجراءات تدريجياً والبدء بإعادة المواطنين العالقين في الخارج عادت لتسجل حالات شهدت زيادة ملحوظة في الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أنه لا يمكن الاستمرار بإيقاف الحركة الاقتصادية والخدمية لما قد يتركه من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع وبالتالي يكون الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية والمجتمعية الأساس في كسر حلقة العدوى ومنع تفشي الوباء أو الوصول للذروة التي لا يمكن توقع توقيتها.

وأشار إلى أن عمليات إعادة المواطنين العالقين في الخارج تتواصل تدريجيا، وعلى مراحل مع مراقبة الوضع الوبائي واستعدادات مراكز الحجر والعزل.

وبخصوص المواطنين الراغبين بالسفر للخارج، قال يازجي: "سيتم اعتباراً من يوم غد الثلاثاء إجراء فحوصات بي سي آر من خلال مراكز أبي ذر الغفاري وزهير حبي و8 آذار و7 نيسان بدمشق كخطوة أولى وإعطاء وثيقة بالنتيجة من أجل تقديمها للجهات المعنية في الدول التي سيسافر إليها الشخص".

وكشف وزير الصحة السوري أن مجلس الوزراء السوري قرر إغلاق صالات الأفراح والعزاء وعملية التطبيق قد تأخذ يوم أو يومين، مشيرا إلى أنه سيتم قريباً إعادة افتتاح المطارات والسفر.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت اليوم تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 522 حالة، فضلا عن تعافي 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مايرفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 154 حالة.