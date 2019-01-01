سفير مصر في كندا يعلن عن تدشين مجموعة صداقة كندية - مصرية بالبرلمان الكندى

أعلن السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا يوم الاثنين ٢٠ يوليو الجارى، عن تدشين أول مجموعة صداقة كندية/مصرية في البرلمان الكندى، حيث تم عقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة افتراضيا صباح الاثنين بالعاصمة الكندية أوتاوا، وانتخاب رئيس المجموعة و ستة مديرين تنفيذيين.

وأعرب السفير المصرى عن سعادته البالغة لتكلل جهود السفارة في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بالنجاح، ولكونها تضم في عضويتها نخبة من أبرز أعضاء البرلمان الكندي بمجلسيه ( النواب والشيوخ)، ومن مختلف الأحزاب السياسية الكندية، الأمر الذى يعكس حجم التقدير الذى تحظى به مصر علي الساحة السياسية الكندية بمختلف أطيافها.

هذا، وقد استعرض السفير أبو زيد خلال الاجتماع التأسيسي للمجموعة تاريخ العلاقات المصرية/الكندية، والتي بدأت منذ عام ١٩٥٤، وأهم المحطات التي شهدتها، وحجم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، والذي جعل مصر تعتبر الشريك التجارى الأول لكندا في افريقيا هذا العام. كما طرح رؤية متكاملة وخارطة طريق تأمل السفارة المصرية ان تنجح مجموعة الصداقة في تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم التعاون بين كندا ومصر في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتعليم والصحة والبحث العلمى والطاقة والتعدين.

ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس المجموعة " زياد أبو لُطيف"، النائب بمجلس العموم عن حزب المحافظين، عن سعادته وتشرفه برئاسة مجموعة الصداقة مع أكبر وأهم دولة عربية، والنجاح في تدشينها في هذا التوقيت رغم التحديات الكثيرة المرتبطة بجائحة كورونا.

هذا، وقد أبدى أعضاء المجموعة تطلعهم الي تشكيل مجموعة صداقة مناظرة في البرلمان المصرى، كى يبدأ العمل على الفور من أجل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتبادل الزيارات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين كندا ومصر. كما قدم أعضاء المجموعة التهنئة للسفير المصرى بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو، معربين عن سعادتهم للإعلان عن إنشاء مجموعة الصداقة قبل يومين من تاريخ العيد القومى لمصر.