الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة لفرنسا يلتقي خلالها ماكرون

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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عباس وماكرون سيبحثان التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وكانت سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة صرحت للإذاعة الفلسطينية الرسمية في وقت سابق هذا الأسبوع ، بأن زيارة عباس إلى باريس تأتي بناء على دعوة من ماكرون "للتباحث في كيفية تكاتف الجهود الفرنسية والأوروبية لتوفير المناخ المناسب لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن عباس سيجدد مطالبة فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 باعتبار ذلك حماية لحل الدولتين.