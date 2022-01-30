قالت الفنانة درة، إن هناك زيادة ملحوظة في جرائم القتل في المجتمع، معتبرة ذلك بمثابة واقع غير مبرر.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، متحدثة عن جريمتي قتل نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال: "الحاجات دي توجه القلب كده.. شيء غير آدمي إن إنسان يرد فعل على حاجة بالطريقة دي".

وتابعت: "عقاب اللي عمل كده في الدنيا وفي الآخرة، ونثق في القضاء العادل وأن القانون سيأخذ مجراه لأن (القاتل) حرم إنسانة من الحياة.. مفيش حد موجود في الدنيا يقرر مين يعيش ومين يموت.. ربنا اللي بيكتب ده".

وأكملت: "كل الناس ممكن تتظلم أو تحصل مواقف معينة لكن اللي حصل مش رد فعل طبيعي".

وأشارت إلى أن مسلسلها "المتهمة" يتضمن تجسيد جريمة قتل، وقالت: "إحنا بنمثل كده لإن ده موجود، لكن فيه قتل دفاع عن النفس فده قصة تانية أو ممكن يكون قتل خطأ.. فيه أسباب كتير لكن القتل دلوقتي بقى على أتفه الأسباب".