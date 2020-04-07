بوتين يشير إلى عودة خط نورد ستريم للعمل حال حل خلاف بشأن عقوبات

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن أوروبا ستعاود الحصول على الغاز عبر خط رئيسي، لكنه حذر من أن التدفقات سيتم الحد منها ما لم يتم حل خلاف بشأن أجزاء خاضعة لعقوبات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتنتظر أوروبا بفارغ الصبر لترى ما إذا كانت تدفقات الغاز ستعود غدا الخميس، حيث من المقرر أن تنتهي صيانة خط نورد ستريم 1.

وأعطى بوتين أوضح إشارة حتى الآن على أن موسكو تعتزم إعادة بدء التدفقات على الأقل. وأظهرت بيانات اليوم أول طلبيات عبر خط الغاز لغد الخميس، غير أن استئناف التدفقات ليس مضمونا.

كانت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا أعلنت أن كمية الغاز التي ستتدفق عبر خط نورد ستريم 1 القادم من روسيا اعتبارا من غد الخميس بعد انتهاء أعمال الصيانة، ستزيد عن الكمية التي كانت تأتي قبل بدء أعمال الصيانة في الخط.

وكتب رئيس الوكالة كلاوس مولر على تويتر اليوم الأربعاء، أن الكمية التي أٌعْلِن عن قدومها غدا تبلغ 800 جيجاواط/ساعة.

وحسب الموقع الإلكتروني لخط نورد ستريم 1، فإن الكمية التي كان يتم ضخها في الأيام التي سبقت أعمال الصيانة كانت تقترب من 700 جيجاواط/ساعة.

وأضاف كلاوس أن الكمية الجديدة المتوقعة لا تزال تقل عن نصف الكمية القصوى التي يمكن ضخها عبر الخط.

كانت غازبروم، عملاق الطاقة الروسية، خفضت مؤخرا كمية الغاز القادمة إلى ألمانيا إلى 40% من طاقة النقل القصوى للخط بدعوى عدم تسلمها توربين غاز كان يجري إصلاحه في كندا.