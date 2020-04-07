وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة الأمريكيين يحذران إيران من مساعدة روسيا في أوكرانيا

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إيران من مساعدة روسيا وسط مخاوف من أن طهران سترسل طائرات بدون طيار لمساعدة موسكو في عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وقال أوستن ،في مؤتمر صحفي مشترك إلى جانب ميلي، نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "ننصح إيران بعدم القيام بذلك، نعتقد أن هذه فكرة سيئة جدا، وسأترك ذلك عند هذا الحد".

ويعتقد أوستن وميلي أنه لن يكون من الجيد أن تساعد طهران روسيا في حالة معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم إيران المساعدة. وقال أوستن "لا أعتقد أنها فكرة جيدة أن تقدم إيران طائرات بدون طيار أو أنظمة أسلحة أخرى لروسيا، وسنرى أين سينتهي كل هذا في نهاية المطاف".

وتأتي التصريحات في الوقت الذي تقترب فيه العملية الروسية في أوكرانيا من شهرها السادس، وتركز موسكو جهودها على منطقة دونباس في البلاد.

وفي نفس السياق، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات بدون طيار في "جدول زمني عاجل"، وأن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات بدون طيار في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى إيران أمس الثلاثاء، التقى خلالها بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حيث أشاد المسئول الإيراني ببوتين لإرساله قوات إلى أوكرانيا، قائلاً " إنه إذا لم تفعل موسكو ذلك، فستواجه بدلاً من ذلك هجمات من حلف الناتو ".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده سترسل أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة "هيمارس" إلى أوكرانيا كجزء من حزمة أسلحة قادمة.

ومن جانبه، قال الجنرال مارك ميلي إنه تم تدريب 200 أوكراني على هذه الأنظمة، التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها فعالة للغاية في هذه المرحلة من القتال.