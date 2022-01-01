نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توسعة وفتح طرق جديدة بالخارجة

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال التوسعة وفتح طرق جديدة لخدمة المواطنين بمنطقة عزبة البلايلة بالخارجة، يرافقها الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الخارجة.

ووجهت نائب المحافظ، بسرعة صرف تعويضات لملاك الزراعات بمناطق التوسعة وفقًا للحصر والتقييم الذي قامت به مديرية الزراعة، كما تفقدت أعمال فتح طريق خلف مكتب صحة الخارجة؛ لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات بالمنطقة.

ووجهت بالبدء في أعمال إنشاء سور لمقر محطة الملاريا والذي تم إزالته ضمن أعمال التوسعة الجارية وسرعة الانتهاء من أعمال زراعة الغرود الرملية المجاورة لمحطة مياه ٣٠ يونيو بمنطقة مجمع المصالح الحكومية لمنع زحف الرمال عليها.