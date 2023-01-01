تركيا تندد بالهجوم على نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم

نددت تركيا، اليوم الخميس، بالهجوم على نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة العراق في ستوكهولم.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تندد بشدة "بالهجوم الحقير" على القرآن أمام سفارة العراق في ستوكهولم، وتدعو السويد إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة لمنع (تكرار) جريمة الكراهية هذه" بحق الإسلام، بحسب وكالة "رويترز".



كان لاجئ عراقي في السويد قد دهس المصحف الشريف أمام سفارة بلاده في ستوكهولم الخميس لكن من دون أن ينفّذ وعيده بإحراقه، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية، في خطوة أتت بعد إحراق السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة احتجاجاً على خطته.



وكان العراق قد طلب في بيان رسمي الخميس من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه، وقرر سحب القائم بأعماله من ستوكهولم، ردًا على حرق القرآن في العاصمة السويدية.



وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية أنه "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".



وأضاف أنه وجه كذلك "بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".