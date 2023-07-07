أفادت فضائية «العربية»، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في الخرطوم وأم درمان وبحري، بعد تحليق لطيران الجيش السوداني، وذلك في خبر عاجل لها.

وكانت مصادر محلية، أفادت بسماع دوي انفجارات شرق وجنوب شرقي الخرطوم؛ جراء قصف مدفعي متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع قصف طائرات الجيش مواقع الدعم في منطقة بري (شرق الخرطوم).

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات سمع جنوبي أم درمان (غربي العاصمة)، بالتزامن مع تجدد القصف والاشتباكات وسط المدينة وجنوبها.

ودخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الرابع، دون أي حل يلوح بالأفق، رغم الضغوط التي تمارسها أطراف دولية وإقليمية.

كما فشلت الهدن المعلن عنها، في وقف العمليات الحربية المستمرة منذ أشهر.

وأدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي، إلى نزوح أكثر من 3.3 ملايين شخص من منازلهم، من بينهم أكثر من 757 ألفا لجأوا إلى دول الجوار (مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا).