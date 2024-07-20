قصور الثقافة تعقد لقاءات للتعريف بمبادرة مصر تبدع ومسابقاتها للأطفال والشباب

شهد المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج، لقاء للتعريف بمبادرة "مصر تبدع"، ضمن الأنشطة الصيفية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، الدكتورة فاطمة الزهراء رضوان من إدارة الموهوبين، بدأت فعاليات اللقاء بحديث مفتوح مع الرواد، عبّر خلاله رئيس الإقليم، عن سعادته لتواجده وسط الشباب المبدعين من ذوي الهمم، كما تناول تفصيليا المبادرة.

وأوضح أنها تضم مسابقتي "مصر ترسم" و"مصر تقرأ"، وهي معنية باكتشاف المواهب من الأطفال والشباب ودعم ذوي الهمم في مجالي الرسم والقراءة، وحث أبناء المحافظة على الاشتراك بهما، ذاكرا أن المسابقة تدعم الأطفال والشباب بدءا من 6 سنوات وحتى 27 عاما، بجانب مشاركة الموهوبين من ذوي الإعاقة.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء، تفاصيل المسابقة وكيفية الاشتراك، مشيدة بدور قصور الثقافة التي تحرص دائما على إكساب الأطفال والشباب القدرة على التعبير عن أنفسهم ومفردات بيئتهم، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لدعم الموهوبين، ونشر الوعي الثقافي وتعزيز الهوية.

واختتمت الفعاليات بإقامة ورشة لتعليم أساسيات رسم المنظور والتظليل للفنانة نهى صالح، وأخرى لتعليم فن النحت وعمل مجسمات لطيور، تدريب محمود عمر من مدرسة النور للمكفوفين، بحضور رأفت عثمان مدير المركز الاستكشافي.