مهرجان المسرح المصري يعلن قائمة العروض المسرحية المشاركة في دورته الـ17

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن العروض المشاركة في دورته السابعة عشرة، والتي تقام في الفترة من 30 يوليو الجاري، وحتى 17 أغسطس المقبل.

ويتنافس 33 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز المهرجان، بالإضافة لثلاثة عروض تعرض شرفيا دون المشاركة في المسابقة.

وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: يشارك البيت الفني للمسرح بـ(6) عروض، وهي: (مش روميو وجولييت، والعيال فهمت، وأوبرا العتبة، والنقطة العميا، ومرايا إلكترا، والسمسمية).

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ6 عروض وهي: (الطاحونة الحمراء، والحضيض، واللعبة، وكاسبر، وطقوس الإشارات والتحولات، والسد).

كما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرض مسرحي واحد هو "حتى يطير الدخان"، ويشارك مركز الهناجر للفنون، بعرضين هما : "الأرتيست"، و"نساء بلا غد".

أما صندوق التنمية الثقافية، فيشارك بـ4 عروض هي: "حاجه تخوف، وبعيد عنك، والمصير، والاختبار، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، بعرض وحيد هو: "مملكة السحر والأسرار"، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، هي: العشاء على شرفك، والأشجار تموت واقفة، ومنحنى خطر.

وتشارك الفرق الحرة المستقلة، بـ5 عروض هي: (ليلة القتلة، والنطحة، وضد النسيان، وآخر ساعة قبل النوم، ومائة وثلاثون قطعة).



ويشارك المسرح الجامعي، بـ3 عروض من اختيار لجنة المشاهدة هي : ( بيرجنت، وماكبث المصنع، وحياة شخص ما)، وتشارك فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، بعرض "مع الشغل والجواز"، ويشارك المسرح الخاص، بالعرض المسرحي "الجريمة البيضاء".

ويعرض على هامش فعاليات المهرجان 3 عروض هي: (حديث الصباح والمساء، وسحر الحياة، ونور في عالم البحور)، وهي عروض شرفية خارج المنافسة على الجوائز.

ومهرجان المسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان، إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وتطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



والمهرجان تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، وعبلة الرويني، والكاتب مدحت العدل، والكاتب وليد يوسف، والفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.