تطلق وزارة السياحة والآثار، ولمدة شهرين حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بوجهاته المختلفة بالسوق العربي خلال موسم الصيف الحالي، تحت شعار "مصر نابضة بالحياة 365" (Egypt Alive 365)؛ مما يساهم في جذب المزيد من السائحين من هذا السوق بشرائحهم المختلفة.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المحتوى الترويجي للحملة يبرز المقاصد السياحية المصرية المختلفة كمقاصد نابضة بالحياة تحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها.

وبين أن إطلاق هذه الحملة، يأتي في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار لبذل الجهود للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة، وإلقاء مزيد من الضوء على التنوع الذي يتمتع به من خلال استعراض مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتعدد والمتنوعة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إليه.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى أنه سيتم بث المحتوى الترويجي للحملة على المنصات الإلكترونية الأكثر رواجا في الدول العربية وهي منصات Snapchat-Tiktok – Twitter- Amazon- Youtube- Amadeus- Facebook- Gameloft- Google search، بومنصتي Shaid وWatch IT وبالقنوات التليفزيونية بالدول التي تم إطلاق الحملة الترويجية بها، ومنصة الحجز الإلكتروني WEGO والتي تعد أحد أكبر محركات البحث والحجز في الشرق الأوسط؛ بهدف دفع حركة الحجوزات المباشرة على المقصد السياحي المصري بالسوق العربي خلال موسم الصيف الحالي.

ولفت إلى أن الهيئة تعتمد على هذه الآلية لاستهداف الفئات المختلفة من الجمهور؛ لمشاركة المحتوى الترويجي وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.