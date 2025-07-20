مدير مجمع الشفاء الطبي: نحن أمام موت جماعي في غزة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، إن قطاع غزة يشهد إبادة جماعية وقتلًا جماعيًا بسبب سياسة التجويع التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه في تصريحات لقناة «الجزيرة»، صباح الأحد، أن أعداد الوفيات بسبب الجوع سوء التغذية ستزداد خلال الساعات المقبلة، مضيفًا أن أفراد الطواقم الطبية والمرضى لم يتناولوا أي وجبة غذائية منذ يوم كامل.

وذكر أن المستشفى استقبل في أقل من ساعة 80 إصابة و16 شهيدًا، قائلا إنه ممتلئ كذلك بأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من سوء التغذية.

وأشار إلى تعامل المجمع فقط مع الحالات التي تكون فرصتها في النجاة كبيرة جدًا، قائلًا إنه لا يستطيع التعامل مع معظم الحالات الأخرى بسبب نقص المستلزمات والإمكانيات.

وحذر من أن «الوفاة بسوء التغذية ستكون السمة السائدة في قطاع غزة، ما لم يتم تدارك الوضع عبر إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في أقرب وقت ممكن».

ولفت إلى أن «شعب غزة يباد على مرأى وسمع العالم، رغم وجود آلاف الشاحنات على بُعد كيلومترات من القطاع، ولا يسمح لها بالدخول».

وأضاف: «المشكلة أن كل المنظمات الدولية - بما فيها الأونروا والصحة العالمية - تحذر من المجاعة والقتل في قطاع غزة، لكننا لم نجد استجابة، ولا أحد يستطيع إدخال كيس دقيق أو حبة دواء.. نحن أمام موت جماعي في غزة».



