إيران تعلن استبدال أنظمة دفاعها الجوية المتضررة في حربها مع إسرائيل

نائب قائد عمليات الجيش الإيراني: قدرات القوات المسلحة الإيرانية تفوق بكثير ما تستطيع إسرائيل مقاومته

أعلن الجيش الإيراني، استبدال أنظمة الدفاع الجوي المتضررة في حربها مع إسرائيل ونشرها في مواقعها المحددة.

وفي تصريح صحفي، قال محمود موسوي نائب قائد عمليات الجيش الإيراني، إنهم استبدلوا أنظمة الرادار والدفاع الجوي التي استهدفتها الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو الماضي.

وأضاف موسوي: "حاول العدو الصهيوني تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد تضررت بعض منظوماتنا الدفاعية في هذه الحرب. ولكن بفضل جهود رفاقنا في السلاح، تم استبدال الأنظمة المتضررة ونشرها في مواقع محددة مسبقا".

وذكر القائد الإيراني أن "قدرات القوات المسلحة تفوق بكثير ما تستطيع إسرائيل مقاومته".

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا عسكريا على إيران، ردت عليه الأخيرة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، ثم أعلنت واشنطن وقفا لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته.