12 شهيدا جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات شمال وجنوب قطاع غزة

استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف منتظري المساعدات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال قطاع غزة.

وأضاف أن مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية أمس، ارتفاع حصيلة شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 شهيدا، وأكثر من 5754 مصابا.

فيما ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 58 ألفًا و765 شهيدًا، و140 ألفًا و485 إصابة.



