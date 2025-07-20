الجبهة الوطنية تبدأ دعايتها الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري

عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية البيهو، التابعة لمركز سمالوط، وذلك لدعم القائمة الوطنية "من أجل مصر"، التي يتصدرها الدكتور محمد صلاح البدري، أمين الحزب بالمحافظة، وذلك في أول أيام الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ.

حضر المؤتمر الدكتور محمد صلاح البدري، أمين حزب الجبهة الوطنية بالمنيا، وعمرو عبد الغني الحصري، أمين التنظيم، واللواء أحمد الجعلي، الأمين المساعد لشؤون العضوية بالأمانة المركزية، إلى جانب الأمناء المساعدين: اللواء أشرف جمال، المهندس عمرو غلاب، المحامي صموئيل ثابت، رجل الأعمال مصطفى فتحي راتب، وعماد عبد المجيد، وسط حضور شعبي كبير، يتقدمه القمص داود ناشد موريس، وكيل مطرانية سمالوط، والدكتور أحمد عزمي، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف المنيا.

وأكد عمرو الحصري، أمين التنظيم، أن جميع أعضاء وممثلي الحزب يدعمون الدكتور محمد صلاح البدري، المرشح على رأس القائمة الوطنية لقطاع شمال الصعيد، مشيرًا إلى أن حزب الجبهة الوطنية يمدّ يده لخدمة جميع المصريين دون تمييز.

وأعرب القمص داود ناشد موريس، وكيل مطرانية سمالوط وأمين بيت العائلة المصرية، عن ثقته في أن مصر ستظل شامخة وملاذًا آمنًا للعالم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر ستبقى مباركة عبر العصور.

من جانبه، قال الشيخ أحمد عزمي، مدير إدارة الدعوة بالأوقاف، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومؤامرات، مشددًا على أن وعي الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية سيظل صمام الأمان.

وشدد النائب أشرف جمال، الأمين المساعد للحزب، على أهمية توعية الشباب بالمؤامرات التي تُحاك للمنطقة، داعيًا إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لحماية الوطن، مؤكدًا: "خير لنا أن نختلف داخل وطن آمن من أن نتفق داخل مخيمات اللاجئين". كما أشاد باختيار الدكتور البدري على رأس القائمة، واصفًا إياه بنموذج الشاب المصري الواعي والمثقف، متعهدًا بأن تبقى أبواب الحزب مفتوحة لخدمة أبناء المنيا، وخاصة قرية البيهو.

في السياق ذاته، أكد النائب عمرو غلاب أن حزب الجبهة الوطنية يضم كوادر سياسية واقتصادية قادرة على تلبية طموحات المواطنين، مشددًا على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات يومي 4 و5 أغسطس، دعمًا للدكتور البدري، ولتوجيه رسالة بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل.

كما صرح صموئيل ثابت زكي بأن قرية البيهو لطالما تمتعت بثقل سياسي، ما يجعلها أشبه بقرية برلمانية، مشيرًا إلى حسن اختيار الدكتور البدري، وموجهًا نداءً لأهالي القرية بتكثيف الحضور أمام لجان الاقتراع.

ووجّه عماد عبد المجيد الشكر للحضور، معربًا عن امتنانه للجماهير المشاركة، فيما أكد مصطفى فتحي راتب أن دعم الحزب للدكتور البدري نابع من إيمانه بجديته في خدمة المحافظة وتحقيق الصالح العام، مشيدًا بأدائه في الدورة السابقة لمجلس الشيوخ، داعيًا إلى أن يكون يوم التصويت يومًا تاريخيًا للحزب.

من جانبه، عبّر اللواء أحمد الجعلي عن سعادته بالتواجد وسط أهالي سمالوط، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية يضم نخبة من الكفاءات والخبرات، وأن هذا المؤتمر يأتي دعمًا للقائمة الوطنية وعلى رأسها الدكتور البدري، داعيًا إلى الحشد أمام صناديق الاقتراع باعتباره واجبًا وطنيًا.

وفي ختام المؤتمر، أعرب الدكتور محمد صلاح البدري عن فخره بالتواجد بين أهالي بلدته، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي دعمًا للقائمة الوطنية التي يشرّفه الترشح عنها، مضيفًا أن المشاركة الشعبية هي الرد الأقوى على أي انتقادات، ودليل على وحدة الصف الوطني.

وأشار إلى أن انطلاق المؤتمر من قرية البيهو يحمل رمزية خاصة، مؤكدًا أن الحزب يضم قامات علمية في مختلف التخصصات، وأن اختيار المرشحين يتم على أساس الكفاءة، مضيفًا: "نفتخر بأننا حزب إصلاحي يختار الأكفأ".

كما كشف عن إعداد الحزب مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، تم رفعها للجهات المختصة، متمنيًا أن تنال هذه الرؤى اهتمام القيادة السياسية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحزب سيكون صوتًا لكل مواطن في المنيا، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات، ومؤكدًا أن "الصوت الانتخابي حق للوطن، تمامًا كما هو أداء الخدمة العسكرية".