قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفرع الجامعة الألمانية ببرلين، إن المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم حوالي على مساحة 500 ألف متر مربع ويعد طراز معماري يعبر عن إبداع معماري وفكرة مكانه، مضيفا: " لن يتكرر في التاريخ لأنه متحف يمثل حضارة واحدة فقط ممتدة منذ أكثر من 5 آلاف سنة.

وأوضح منصور، خلال تصريحات صحفية، أن الألمان لديهم اهتمام كبير بعلم المصرية ومن أكثر العلماء الذين ألفوا موسوعة كبيرة وأرشفوا لعلم المصريات هو ليبسيوس، مشيرا إلى أن إنشاء معهد الآثار الألماني في مصر منذ عام ١٩٠٧.

وذكر أن العلم بدأ من مصر بصناعة أدوات القياس والترجمة وصناعة الأدوات التعويضية وغيرها من الأمور الأخرى منذ ما يزيد عن 5 آلاف سنة وانتشر هذا العلم في العالم كله وتسعى الجامعة الألمانية في القاهرة عبر جيناتها إلى تعزيز فكرة التعليم العالي العابر للحدود.

ولفت أن معرض المتحف المصري الكبير في برلين يفتح أبوابه للجمهور بحضور 608 مشاركا من 19 جامعة، بالإضافة إلى 13 شركة في الذكاء الاصطناعي والتصميم لتحقيق تسويق سياحي وحدث عالمي للمتحف المصري الكبير في العاصمة برلين.