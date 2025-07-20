بوتين: روسيا نجحت في تأسيس صناعة السيارات بحلول الوقت الذي انسحب فيه الشركاء عام 2022

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تمكنت من تحسين أداء صناعة السيارات الخاصة بها تدريجيا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك، فإن الانسحاب المفاجئ للشركاء الأجانب من الصناعة في عام 2022 لم يسفر عن انهيارها.

وقال بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، "بدأنا في استعادة صناعة السيارات على مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى مع شركاء غربيين، أما المرحلة الثانية فكانت في عام 2010، حيث زدنا حجم الإنتاج"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين: "في عام 2022، انسحب من يسمون بالشركاء، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان مستوى حداثة الإنتاج والثقافة التكنولوجية لدينا مرتفعا للغاية".

وقال بوتين "في منتصف التسعينيات، كانت لدى الحكومة آراء مفادها أن روسيا لا ترى جدوى من الانخراط في صناعة السيارات، وإنه "من الأفضل الشراء من الخارج، وفي أحسن الأحوال، إتاحة الفرصة للتجميع على نطاق واسع" في روسيا.

وأضاف بوتين "لم أتفق مع من اقترحوا شراء كل شيء من الخارج، وبدأنا تطوير صناعة السيارات لدينا. بدأنا ذلك على مراحل".



