محافظ البحيرة تتابع رصف شارع البحر بإدكو

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير ورصف شارع البحر بمدينة إدكو، للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال، في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وأكدت المحافظ أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع، مشيرة إلى أن تطوير الشارع سيسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

ويبلغ طول مشروع تطوير شارع البحر نحو 1.5 كيلومتر، ويربط بين طريق جمال عبد الناصر والطريق الدولي الساحلي مرورًا بوسط مدينة إدكو، بما يعزز السيولة المرورية ويخفف الكثافات، فيما أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بأعمال التطوير وما ستوفره من تحسين لحركة التنقل داخل المدينة.