إصابة مدرسة وابنتها إثر إطلاق أعيرة نارية داخل مدرسة بالبداري في جريمة ثأر

أصيبت مدرسة وابنتها بمدرسة نزلة المغربي التابعة لمركز البداري بإصابات خطيرة؛ إثر إطلاق أعيرة نارية داخل المدرسة من أحد المتهمين للثأر من نجل عمه المدرس بالمدرسة، وذلك أثناء أداء الامتحانات، وتم نقل المدرسة المصابة ونجلتها إلى مستشفى البداري المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص من عائلة ليلة بقرية نزلة المغربي بإطلاق أعيرة نارية داخل مدرسة نزلة المغربي التابعة لدائرة مركز البداري.

وانتقلت قوات الأمن والبحث الجنائي برئاسة العميد مصطفى حسن، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمود بدوي، رئيس فرع البحث، والمقدم حسام نجيب، رئيس مباحث البداري.

وتبين من المعاينة قيام المدعو "محمد" بإطلاق أعيرة نارية داخل المدرسة للثأر من نجل عمه، ما أسفر عن إصابة مدرسة ونجلتها كانتا متواجدتين داخل المدرسة بالصدفة، وفر المتهم هاربا.

وفي ذات الوقت نجا المجني عليه المطلوب من أي إصابات، حيث كان بعيدا عن مكان إطلاق الأعيرة النارية، وتم فرض كردون أمني حول المدرسة، فيما تكثف الأجهزة الأمينة جهودها لصبط المتهم والسلاح المستخدم.