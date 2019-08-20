وزير الثقافة تنعي الكاتب حبيب الصايغ: المنطقة العربية فقدت نموذجا للشخصية المستنيرة

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، حبيب الصايغ، الصحفي ورئيس اتحاد كتاب الإمارات وأمين عام اتحاد الكتاب العرب، الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 64 عامًا.

وقالت عبد الدايم، إن الراحل كان نموذجًا للشخصية المستنيرة في المنطقة العربية ونجح طوال مسيرته في وضع بصمات ستبقى خالدة في تاريخ الفكر الإنساني.

يذكر أن حبيب الصايغ ولد في أبوظبي عام 1955، حصل على إجازة الفلسفة عام 1977 كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن، وعمل في مجالي الصحافة والثقافة وله عمود يومي في صحيفة الخليج.

نشر إنتاجه عربيًا في وقت مبكر وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، حصل على جائزة تريم عمران، فئة رواد الصحافة عام 2004 ، كرمته جمعية الصحفيين عام 2006 كأول من قضى 35 عامًا في خدمة الصحافة الوطنية الإماراتيه، وفي عام 2007 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب وكانت المرة الأولى التي تمنح لشاعر، رأس تحرير جريدة الخليج الإماراتية، ومن أشهر كتبه "الناطق باسم نفسه - قصائد إلى بيروت - الملامح - رسم بياني لأسراب الزرافات - كسر في الوزن".