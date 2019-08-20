وزير النقل يحذر سائقي القطارات ومساعديهم من التدخين داخل «كابينة القيادة»

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حذر اللواء كامل الوزير، وزير النقل، سائقي القطارات ومعاونيهم من التدخين في كابينة القطارات وارتكاب أخطاء تعرض الركاب للخطر، منتقدا في الوقت نفسه سوء حالة واجهة محطة أسيوط واصفا إياها بالسيئة التي لاتليق بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة أسيوط لوضع حجر أساس كوبري منقباد على ترعة الإبراهيمية يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط واللواء نادر محمد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وامين حزب مستقبل وطن والنواب احمد ابوعليم وراشد ابوالعيون وابراهيم نظير وجمال عباس.

من جانبه قال اللواء نادر محمد رئيس الهيئة العامة للطرق، إننا "ليس لدينا مبالغ مالية لخطة إنشاء كوبري أبوتيج ساحل سليم خلال العام المالي الحالي".

وقال رئيس هيئة الطرق: "قمنا بسحب أعمال الشركة التي تقوم بالعمل في إحلال وتجديد طريق أسيوط الزراعي وإسناد العمل إلى شركة أخرى"، مشيرا إلى أنهم "يعترفون بسوء حالة الطرق بمحافظات الصعيد وسوف يتم تطويرها خلال ٣ سنوات".

كان اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات استهل زيارته الثلاثاء بافتتاح المرحلة الثانية من كوبرى المشاة العلوي أعلى خطوط السكة الحديد بشارع الهلالي بمدينة أسيوط والذي جرى إنشائه بتكلفة اجمالية بلغت مليون جنيه لتسهيل نقل المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان سكة حديد شارع رياض بوسط مدينة أسيوط تجنبًا للحوادث وحفاظاً على حياة المواطنين.

جاء ذلك عقب وصول وزير النقل والقيادات المرافقة له لمحطة السكة الحديد بمدينة أسيوط مستقلاً قطار "vip" رقم 980 القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان لتفقد وافتتاح ووضع حجر أساس بعض المشروعات والتى بدأها بتفقد محطة سكة حديد أسيوط وتابع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الوزير يرافقه المحافظ سير العمل بالمحطة وتفقد أرصفة المحطة واستمع إلى عدد من المواطنين المترددين على المحطة موجهًا مسئولي هيئة السكة الحديد بتكثيف أعمال النظافة أولًا بأول وصيانة مصابيح الكهرباء وواجهة المحطة للحفاظ على المظهر الحضاري لمرفق السكة الحديد مشددًا على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق معدلات السلامة والأمان وسلامة السكك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة الحالية.

وأعلن وزير النقل عن استكمال مشروعات الطرق والكبارى وازدواج بعض الطرق الرئيسية تنفيذًا لتعيلمات رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنمية الصعيد لافتًا إلى توقيع مصر لمنحتين مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ قدره 28 مليون جنيه لمشروع تجديد قاطرات السكك الحديد وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد وتسهيل نقل البضائع بين محافظات الجمهورية والتعاقد على شراء 250 جرار جديد لتطوير قطارات السكة الحديد وتطوير منظومة الصيانة للقطارات.

وأشار محافظ أسيوط إلى التطوير الذى تشهده المحافظة في قطاع الطرق والكبارى وفقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بمشروعات الطرق والكبارى الرئيسية وتحديث شبكات الطرق وتطويرها لجذب الاستثمارات وتنمية الصعيد وربط قرى ومراكز المحافظة.

ولفت إلى أن أهمية افتتاح المرحلة الثانية من كوبري مشاه الهلالي أعلى السكة الحديد بجوار منزل السيارات المتجه إلى شارع التحكم المركزي لما له من أهمية كبرى للمترددين على منطقة المحطة لتسهيل حركة المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان سكة حديد شارع رياض مما يساهم في تحقيق الربط بين حي شرق وغرب مدينة أسيوط والحافظ على المواطنين من عبور المزلقانات بحرم أمن حفاظا على سلامتهم.

من جانبه قال عادل بطرس رئيس رابطة كمسارية أسيوط إننا "تقدمنا بطلب لوزير النقل منذ تولية للمطالبة بتخصيص نسبة ٥٠%من غرامات التذاكر التي تحصل من المستقلين للقطارات".

وأضاف: "نطالب وزير النقل بالنظر في احوال الكمسارية المادية في ظل ظروف الحياة الصعبة".