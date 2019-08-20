ترامب يسخر من جرينلاند بصورة «فوتوشوب» لفندق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين صورة "فوتوشوب" ساخرة لفندق يحمل علامة "ترامب" فوق أراضي جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم.

وقال ترامب في تعليق نشره بجانب الصورة المعدلة باستخدام برنامج (فوتوشوب): "أعدكم بعدم فعل ذلك لجرينلاند".

تأتي التغريدة بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند، كيم كيلسن، أن جزيرة جرينلاند الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي، ليست للبيع، بعد أن عبر ترامب عن رغبته في شراء الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي.

وذكر كيلسن خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "لا يجب لأحد أن يفرض قراره علينا، يجب أن يتم احترامنا، ويتعين أن تكون مصالحنا دائما في المقدمة".

وأكد ترامب يوم الأحد، اهتمام إدارته بشراء الجزيرة الدنماركية، مما أثار ردود فعل غاضبة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي الدنمارك الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا مع ملكة الدنمارك، مارجريت الثانية.

وسعت الولايات المتحدة لشراء الجزيرة خلال القرن العشرين، في خطوة قوبلت حينها بالرفض من الدنمارك.